Der Hamburger Trainer erwartet mehr Intensität und Mut von seiner Mannschaft gegen die Bayern.

Trotz der Derby-Pleite in Bremen will Trainer Merlin Polzin vom Hamburger SV gegen den Rekordmeister Bayern München einen mutigen Auftritt seiner Mannschaft sehen. Wichtig sei, dass es „nicht nur darum geht, zu verteidigen und irgendwie den Bus zu parken und zu hoffen, dass die irgendwie einen schlechten Tag haben“, sagte Polzin am Donnerstag während seiner Pressekonferenz.

Stattdessen will sich der HSV am Samstag (15.30 Uhr/Sky) von der heimischen Kulisse mit 57.100 Zuschauern antreiben lassen. „Dass du daran glaubst: Heute kann etwas passieren, was definitiv ein Saisonhighlight werden kann“, betonte Polzin.

Dafür müsse seine Mannschaft auf dem Rasen „sehr viel arbeiten, laufen, leiden und fleißig sein, dann kann es ein schöner Tag für den HSV werden“. Zudem fordert Polzin Leidensfähigkeit und viel Mut von seinem Team. Dabei gehe es nicht nur darum, mit dem Ball spielerische Lösungen zu finden, sondern auch darum, den „Mut zu haben, nach eigenen Fehlern weiterzumachen“.

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