Manuel Neuer reist während seiner Verletzungspause nach Brasilien und absolviert dort seine Reha. Eine vieldiskutierte Entscheidung. Nun äußert sich auch Torwartlegende Oliver Kahn - und hebt einen entscheidenden Unterschied hervor.

Der an einem Sehnenteilriss laborierende Manuel Neuer hatte seine Verletzungspause überraschend mit einer Reise nach Brasilien verbunden und damit für viel Aufsehen gesorgt. Während beim FC Bayern die Probleme mit der Verletzungsmisere, der Causa Jamal Musiala und einer kleinen Ergebniskrise nicht abklangen, verschlug es den Kapitän des deutschen Rekordmeisters ins Ausland.

Hat der 40-Jährige damit falsche Signale gesendet? Geht es nach Oliver Kahn, ist Neuers Trip nach Brasilien durchaus legitim. Doch unter den aktuellen Entwicklungen beim FC Bayern, wo „jetzt natürlich so vieles zusammenkommt, ist es natürlich unglücklich“, sagte der 57-Jährige in der Sendung Triple bei Sky.

Mit seiner Brasilien-Reise sorgte Manuel Neuer für Aufsehen Mit seiner Brasilien-Reise sorgte Manuel Neuer für Aufsehen © IMAGO/STEINSIEK.CH

Neuers Reha-Reise? „So ist es halt unglücklich“

Anders wäre es in seinen Augen, wenn der FC Bayern auf dem Fußballplatz weiterhin ergebnistechnisch abgeliefert hätte: „Sind wir doch ehrlich, wenn die jetzt weiterhin auf dem Erfolgsweg wären und hauen einen Gegner nach dem anderen weg, dann kannst du auch mal kurz nach Australien fliegen und da deine Reha machen.“

„So ist es halt unglücklich“, unterstrich Kahn seine Worte. Von einer langen Verletzungsliste geplagt, blieben die gewünschten Ergebnisse zuletzt aus. Gegen den 1. FC Köln hatte es für den deutschen Rekordmeister nur zu einem Unentschieden (1:1) gereicht – folglich mussten die Münchner die Tabellenführung an ihren ewigen Verfolger Borussia Dortmund abgeben.

Am Mittwochabend setzte es in der Champions League eine 1:2-Niederlage beim OSC Lille. Es war die erste Pleite der Saison.

Weidenfeller: „Bayern wollte ihn schützen“

„Ich glaube eigentlich, dass der FC Bayern ihn schützen wollte wegen der privaten Situation, ihn da aus dem Feuer herauszunehmen, dass er nicht so präsent ist“, mutmaßte Talkshow-Gast und Ex-Nationaltorhüter Roman Weidenfeller. Damit spielte er auf die angebliche, offiziell nicht bestätigte Trennung von Ehefrau Anika an.

Vor Kurzem hatte FCB-Sportvorstand Max Eberl noch öffentlich Stellung bezogen, dass Kapitän Neuer seine Brasilien-Reise in Absprache mit dem Verein absolviert hat, „er kann eh nicht viel machen“.

DEINE MEINUNG

Kahn wird deutlich: „Private Sachen stehen uns nicht zu“

Kahn betonte am Donnerstag bestimmt: „Irgendwelche privaten Sachen stehen uns jetzt nicht zu.“ Und was ein mögliches Karriereende von Neuer angeht? „Wir haben das hier jetzt rauf und runter diskutiert“, meinte der 57-Jährige: „Meine Meinung ist da relativ eindeutig. Ich würde immer präferieren, es selbst in der Hand zu haben.“

Andernfalls werden laut Kahn „irgendwann andere über dich bestimmen und das finde ich immer schwierig.“

Mittlerweile ist der Kapitän der Bayern wieder zurück an der Säbener Straße – und führt seine Reha in München fort. Nach aktuellem Stand wird der 40-Jährige frühestens im Januar wieder auf dem Platz stehen.

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