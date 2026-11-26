Harry Kane wird dem FC Bayern mit einem Syndesmosebandriss mehrere Monate fehlen. Die Verletzung zog er sich gegen den FC Köln bei einem Zweikampf mit Joel Schmied zu, der dem Stürmer öffentlich sein Mitgefühl aussprach.

Nach seinem folgenschweren Einsteigen gegen Harry Kane hat Joel Schmied vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln um Entschuldigung gebeten. Er habe dem Topstar des FC Bayern „auf Instagram geschrieben“, berichtete Schmied im Gespräch mit dem Blick.

„Auch wenn er diese Nachricht wohl kaum je sehen wird. Es tut mir enorm leid für Harry. Auch wenn ich nichts dafür kann.“ Er habe Kane unbedingt mitteilen wollen, „dass es mir leidtut“.

Der folgenschwere Zweikampf zwischen Kane (l.) und Schmied (r.) Der folgenschwere Zweikampf zwischen Kane (l.) und Schmied (r.) © picture-alliance/Pressefoto Ulmer/SID/Markus Ulmer

Kane verletzte sich nach Zweikampf mit Schmied

Schmied hatte den englischen Teamkapitän in der Partie am vergangenen Freitag in München (1:1) beim Abwehrversuch am linken Fuß getroffen. Kane wurde ausgewechselt, er erlitt einen Riss der Syndesmose und wird mehrere Monate ausfallen.

Für Schmied war es „eine Szene, die auf dem Feld nicht dramatisch war“. Er habe den Kontakt zu Kane „nur minimal“ gespürt. „Harry selbst hat auch kein Foul gefordert“, sagte Schmied: „Umso überraschter war ich, dass er ausgewechselt werden musste. Das war ja kein Pressschlag oder Foul, wo du sofort merkst: Das hat dem Gegenspieler wehgetan. Das ist einfach unglücklich gelaufen.“

Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hatte dagegen von einer „völlig unnötigen Aktion“ gesprochen. Er wolle aber kein „Pingpongspiel mit Anschuldigungen und Rechtfertigungen“, sagte Schmied dazu: „Gewisse Reaktionen“ hätten ihn „überrascht. Aber da merkt man, wie groß der Druck in einem solch großen Verein sein muss. Und dann trifft es noch den besten Spieler Europas.“

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