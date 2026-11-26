Trotz der jüngsten Torarmut hat die Spielweise der Schwaben Eintracht-Trainer Adi Hütter beeindruckt.

Vor dem Topspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart findet Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter lobende Worte für das Team von Sebastian Hoeneß. „Stuttgart ist eine der Mannschaften, denen ich gerne auf die Beine schaue. Die Art und Weise, wie sie spielen, hat mir sehr imponiert“, sagte Hütter am Donnerstag.

In ihren letzten vier Pflichtspielen haben die Schwaben nur einen Treffer erzielt. Trotz der Torarmut erwartet Hütter mit dem Spiel in Stuttgart „ein Brett“. Es sei nicht einfach, „in Stuttgart zu spielen. Es wird ein heißes Duell.“ Hütter betonte jedoch, dass sein Team mit viel Selbstvertrauen in den Süden reise.

Offen ließ Hütter den Einsatz von Can Uzun: „Er hat am Mittwoch das erste Mal wieder mittrainiert, spürt die Krankheit aber immer noch.“ Deshalb müsse man „schauen, ob es bis zum Wochenende rausgeht“. Der türkische Nationalspieler war von seiner Länderspielreise mit einer Erkältung zurückgekehrt und hatte deshalb beim 1:0-Erfolg der Frankfurter gegen die TSG Hoffenheim gefehlt. Am Mittwoch konnte Uzun erstmals wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.