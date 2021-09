Borussia Dortmund: Puma entschuldigt sich für Trikot-Design

„Die Kritik der Fans bezieht sich darauf, dass das BVB-Logo lediglich Ton in Ton mehrfach in das Material eingearbeitet sowie auf der Trikotbrust größer eingeprägt, aber als Vereinswappen eben nicht klar erkennbar hervorgehoben ist“, sagte Gulden. Er richtete daher auch gleich ein Versprechen an die Anhänger der Schwarz-Gelben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)