Champions League: FC Barcelona nach Bayern-Pleite in Scherben

Die beiden Namen passen gut in die derzeitige Situation: Die Katalanen schwelgen einerseits in Erinnerungen an die großen Zeiten wie unter Ex-Coach Guardiola, wollen die Realität nicht akzeptieren. Und andererseits hoffen sie auf einen Heiland wie Xavi, der den Klub aus dem Tal der Tränen führt. Die Barca-Legende trainiert derzeit Al-Sadd in Katar.