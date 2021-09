Pressestimmen Barca - FC Bayern: Bayern frisst hilfloses Barca auf

As: „Barca geht wieder baden. Kein einziger Torschuss im gesamten Spiel. Bayern macht Koemans Mannschaft wieder platt. Das Bild der Machtlosigkeit. Bayern liquidiert Barcelona im dritten Gang. Barca war nicht mal in der Lage, Bayern etwas zu kitzeln. Die zweite Halbzeit spielte Barca aber mit weniger Ehrgeiz als ein Arbeitsloser mit garantierter Rente. Doppeltorschütze Lewandowski exekutiert ein Barca, das am Ende mit Kindern gespielt hat. Mike Tyson ist für Barcelona das, was Bayern München am ehesten ähnelt. Die Narbe von Lissabon ist auf dem Gesicht Barcas immer noch sichtbar.“