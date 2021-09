Champions League, Pressestimmen: Kritik an FC Barcelona und Ronald Koeman

AS: „Mit der Schlinge um ihren Hals. Barca scheitert und scheitert: Nicht einmal Fati wird vor dem Desaster bewahrt. Der größte Fehler der Blaugrana, die in der Champions League auf die denkbar schlechteste Art und Weise die Grabinschrift von Koeman besiegeln. Koeman und Barcelona haben sich selbst in einen sehr großen Schlamassel gebracht. Abgesehen von der drohenden europäischen Katastrophe war die Rückentwicklung des Spiels wieder einmal offensichtlich, in einem Spiel, das jeden Hoffnungsschimmer auf Besserung zerstörte. Das Aussehen dieser Mannschaft ist schrecklich. Die Illusion, die die Barca-Fans nach dem Sieg gegen Levante hatten, zerfiel wie ein Soufflé, als sie sahen, dass Koeman gegen Benfica zum System mit drei Innenverteidigern zurückkehrte.“