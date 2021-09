FC Barcelona & Ter Stegen: Pleite bei Benfica - ManUnited und Ronaldo mit Last-Second-Sieg

Als sich nach dem Ausgleich von Alex Telles (60.) beide Teams im Old Trafford fast schon auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, sorgte Ronaldo in der fünften Minute der Nachspielzeit doch noch für ein Happy End bei United, das in der Gruppe F nun mit drei Punkten hinter Atalanta Bergamo (4 / 1:0 gegen Young Boys Bern) auf Rang zwei liegt.