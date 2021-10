BVB: Dilemma um Mats Hummels bei Borussia Dortmund

Zu Saisonbeginn musste Hummels aussetzen. Auf nur neun Pflichtspiele von 13 möglichen kommt der Dortmunder Abwehrchef aktuell. In den letzten drei Partien musste er vorzeitig ausgewechselt werden. Auch in Amsterdam. Trainer Marco Rose hatte einige Tage vor der Ajax-Klatsche noch gesagt: „Ihm würde Ruhe mal guttun. Die haben wir aber nicht. Mats stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft.“