Champions League, Atlético - Liverpool: Simeone hadert mit Griezmann-Platzverweis

„Er ist am Arsch. Wenn man sich das Spiel anschaut, sieht man, was er für eine großartige Leistung gebracht hat. Nicht nur seine zwei Tore, sondern auch seine Arbeit gegen den Ball. Der Platzverweis hat ihn sehr geärgert, er verlässt die Mannschaft in einem sehr wichtigen Moment, aber es ist klar, dass er auf den Ball schaut“, sagte der Argentinier.