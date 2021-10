Champions League: Cristiano Ronaldo wird bei Manchester United zum Problem

Bei Real war es Karim Benzema, bei Manchester United wird gerade Bruno Fernandes Opfer der Spielweise. Seit Ronaldos Ankunft gelang dem Portugiesen nur noch ein Treffer, weil er mehr Energie in der Laufarbeit ohne Ballbesitz lässt. „Der beste Spieler von United ist nun in seinem Spiel beeinträchtigt“, schreibt The Athletic.