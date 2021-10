Champions League: Reaktionen zu Ajax - BVB und Paris Saint-Germain - RB Leipzig

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): „Wir haben gar nicht so schlecht angefangen. Wir bekommen dann das Standardgegentor. Nach dem 2:0 war unsere Körpersprache so, als würde es 4:0 stehen. Joshua Kimmich winkt nicht nur ab, der wird richtig sauer. Das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied. Auch in München ist dann Feuer unterm Dach. Wir hatten auch zwei, drei, vier Situationen, in denen wir es möglicherweise im letzten Drittel viel, viel besser hätten ausspielen müssen. Ich habe den Jungs gerade gesagt, dass wir sehr, sehr hart arbeiten müssen, um unsere Ziele zu erreichen.“