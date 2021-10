Champions League: "Weltklasse"-Sané als neuer Trumpf der Bayern

In seiner ersten Spielzeit bei den Bayern wäre noch nicht an solche Freistöße zu denken gewesen. Dabei trainiert Sané die ruhenden Bälle bereits seit seiner Anfangsphase bei Manchester City - also seit rund fünf Jahren. Das räumte er im Februar 2019 ein, als er einen solchen Freistoß für City auf Schalke verwandelt hatte. Bei seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte.