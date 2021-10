FC Bayern: Einzelkritik vs. Benfica Lissabon - Leroy Sané und Manuel Neuer überragend

BENJAMIN PAVARD (bis 66.): Er will nach innen, wird beim FC Bayern aber vorerst Rechtsverteidiger bleiben. So auch in Lissabon. Nach vorne ging wenig von ihm aus. Mit seiner typischen Schusshaltung setzte er einen Schuss an den Innenpfosten (47.). Hinten wirkte er nicht immer sicher. SPORT1-Note: 4