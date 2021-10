Real Madrid: Vinícius Júnior mit Gala in Champions League gegen Donezk - endlich auch torgefährlich

Diese Szene offenbarte nicht nur das riesige Talent, sie zeigte auch, welch riesiges Selbstvertrauen Vinícius Júnior aktuell besitzt. Kein Wunder: Der 21-Jährige ist in dieser Saison in herausragender Form, was auch die Zahlen belegen. In elf Pflichtspielen traf der Flügelspieler der Madrilenen bereits siebenmal, das ist schon jetzt neuer persönlicher Saisonrekord. Zudem legte er fünf weitere Treffer auf.