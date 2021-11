BVB - Ajax: Champions League heute LIVE im TV, Stream, Ticker

„Wut kann ein Antreiber sein. Wir müssen eine ganz andere Haltung an den Tag legen, um sie in die Knie zu zwingen“, forderte Lizenzspielleiter Sebastian Kehl vor dem wegweisenden Spiel am Mittwoch - ansonsten droht in der Champions League das Aus in der Gruppenphase. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)