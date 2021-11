Champions League: BVB hofft gegen Sporting Lissabon auf X-Faktor Marco Reus

In seinen bisherigen 18 Pflichtspieleinsätzen für Schwarz-Gelb kommt Reus auf 13 direkte Torbeteiligungen (sechs Treffer, sieben Vorlagen). In den jüngsten vier Spielen - inklusive Nationalmannschaft - hat der BVB-Star je ein Tor erzielt. Seinem 2:1-Siegtreffer am Wochenende gegen Stuttgart ist es zu verdanken, dass der Titelkampf in der Bundesliga wieder spannend ist.