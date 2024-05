"Steilpass-Toni"? Das sagt Kroos zum Traum-Assist

Am Mittwochabend treffen Real Madrid und der FC Bayern München im Halbfinal-Rückspiel der Champions League aufeinander ( ab 21 Uhr im LIVETICKER ). In seinem Podcast Einfach mal Luppen fiebert Toni Kroos dem Duell sichtlich entgegen.

So hat „Steilpass-Toni“ seinen Traum-Assist gesehen

Das Hinspiel war 2:2 ausgegangen. Dabei schürte Vinícius Júnior einen Doppelpack, an dem Toni Kroos nicht unbeteiligt war. In der 24. Minute der Partie gelang dem Deutschen ein entscheidender Pass auf den Torschützen des 1:0.

„Das Schwierigste an dem Pass ist, dass er (der Ball, Anm. de. Red.) so liegen bleibt, dass er (der Stürmer, Anm. d. Red. ) beim ersten Kontakt abschließen kann“, erklärte der Deutsche.

Vorteil Real gegen Bayern?

Die Königlichen empfangen die Bayern zum Rückspiel in ihren heiligen Hallen des Santiago Bernabéu. Das Heimspiel könnte für die Madrilenen ein echter Vorteil sein, wenn es nach Bruder Felix geht. Toni Kroos hingegen, hielt sich bedeckter, was die Spielstättensituation anging.

Damit spielte der 34-Jährige auf vergangene Champions League-Spiele an. Im Viertelfinale trafen die Königlichen auf Manchester City, gegen die sie zu Hause und in England nicht über ein Unentschieden hinaus kamen. Auch als RB Leipzig in der Gruppenphase zu Gast im Bernabéu war, endete die Partie in einem Remis.