Champions League: Dynamo Kiew - FC Bayern Heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Schuld daran ist vor allem das leidige Dauer-Thema Corona. Als sich die arg dezimierte Delegation aus München am Montagnachmittag per Sonderflug auf nach Kiew machte, hatte Nagelsmann zwar nur 18 Profis, aber dafür jede Menge Sorgen an Bord. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)