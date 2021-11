Champions League: Einzelkritik FC Bayern bei Dynamo Kiew, Lewandowski glänzt, Nianzou schwach

ROBERT LEWANDOWSKI: Der Superstar brachte die Bayern mit einer Einzelaktion in Führung - und mit was für einer! Mit ein wenig Glück sprang der Ball in seine Richtung und der Pole schloss per traumhaften Fallrückzieher ab. Ansonsten war Lewandowski aber auffällig unauffällig, was auch an mangelnden Zuspielen lag. SPORT1-Note: 2