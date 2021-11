Champions League: FC Bayern - Benfica Lissabon 5:2, Lewandowski mit Dreierpack

Weltfußballer Lewandowski brachte die Bayern in seinem 100. Spiel in der Königsklasse in Führung (26.), bereitete kurz darauf den Hackentrick-Treffer von Serge Gnabry (32.) vor und schnürte später mit zwei Lupfern (61., 84.) einen Dreierpack. Der Pole erzielte gegen Benfica seine Champions-League-Tore 79 bis 81.