FC Bayern: Fehlschuss von Lewandowski sorgt für Novum bei Jubiläum

Eine fast perfekte Statistik litt also in der Königsklasse. Lewandowski verschoss den Handelfmeter beim Stand von 2:1 für die Bayern. Das 1:0 hatte er per Kopf besorgt. Nach dem Fehlschuss zeigte er eine gute Reaktion: Der Torjäger erzielte das 4:1 der Münchner per sehenswertem Chip.