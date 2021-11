Champions League, Real Madrid: David Alaba steht in der Kritik

Sobald Trainer Carlo Ancelotti den Österreicher in der Innenverteidigung auflaufen lässt, fehlt es Real an der nötigen Stabilität. Dabei wusste Alaba auf dieser Position beim FC Bayern zu überzeugen, machte unter Trainer Hansi Flick in den letzten Jahren als Innenverteidiger und Abwehrchef den Schritt in die Weltklasse und gewann in der Zentrale unter anderem 2020 das Triple. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)