Der Anti-Haaland! Wie BVB bei Steffen Tigges 1. FC Köln abblitzen ließ

Im neuen Podcast „Die Dortmund-Woche“ sprechen SPORT1-Chefreporter Patrick Berger und SPORT1-Reporter Oliver Müller über die aktuellen Themen bei Borussia Dortmund. In Folge 6 geht es unter anderem um den heißen Transfer-Poker um Salzburg-Talent Karim Adeyemi. Wie weit die Verhandlungen mit dem BVB sind und welche Vereine noch im Rennen sind. Außerdem: In welchem Kleinwagen Tor-Held Steffen Tigges damals zur Vertragsunterschrift erschien, wie weit U19-Bomber Bradley Fink wirklich ist und was die Gründe für die Krise von Jadon Sancho bei Manchester United sind. Der SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ ist ab sofort immer dienstags auf podcast.sport1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.