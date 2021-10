BVB: Steffen Tigges feiert Tor-Debüt - X-Faktor in der Zeit ohne Haaland?

Alles wie immer also? Mitnichten. Es war nicht etwa Erling Haaland, der per Kopf für die Dortmunder Vorentscheidung sorgte. Steffen Tigges beruhigte das Dortmunder Gemüt mit seinem ersten Pflichtspieltreffer überhaupt für die Profis – mitten in einer Phase, in der die Kölner deutlich näher am Ausgleich als die Dortmunder am zweiten Treffer waren.