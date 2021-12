BVB: Hans-Joachim Watzke reagiert auf Angebot von Felix Zwayer an Jude Bellingham

„Wenn der Herr Zwayer mir oder Michael Zorc ein Schreiben schickt und darin ein Gespräch anregt, kann man darüber diskutieren. Aber wenn ich das gleiche dann schon eine Stunde später in den Medien lese, dann muss ich ehrlich sagen, brauche ich keine Gespräche mit irgendwem führen“, erklärte Watzke am Dienstagabend vor dem letzten Gruppenspiel von Borussia Dortmund in der Champions League gegen Besiktas Istanbul und ergänzte vehement: „So geht das nicht!“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)