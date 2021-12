Champions League, BVB: PK mit Marco Rose vor Besiktas Istanbul

„Mats ist lange genug dabei und er weiß, dass er schon bessere Spiele gemacht hat. Er ist sehr reflektiert. Ich muss mit ihm noch mal sprechen, ob es in seinem Sinne ist, direkt wieder zu spielen. Wir müssen die Belastungssteuerung regulieren. Erling Haaland hat länger gespielt als geplant. Es ist relativ klar, dass wir Erling nicht lang in dieses Spiel jagen können. Emre Can ist ohnehin gesperrt.“