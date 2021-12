Champions League: FC Bayern - FC Barcelona 3:0 - München Erster, Katalanen verpassen Achtelfinale

Die Münchner sind in nunmehr 28 Gruppenspielen in Serie unbesiegt, im Achtelfinale, das am kommenden Montag ausgelost wird, können sie aber schon auf einen sehr namhaften Gegner treffen: Als Gruppenerster bekommt es der FC Bayern ab Mitte Februar mit einem Gruppenzweiten zu tun, damit ist ein Duell unter anderem gegen die nationalen Meister Paris Saint-Germain, Inter Mailand oder Atlético Madrid möglich.