Champions League: Reaktionen zu Bayern - Barcelona und Wolfsburg - Lille

… über Barcelona: „Wenn man die Mannschaft anschaut, sind da schon sehr gute Spieler dabei. Man hatte einen Ronald Koeman, ein großer Name im Fußballgeschäft. Mit Xavi hat man jetzt auch einen großen Namen. Man hat ja alles, was man braucht. Wir wissen alle um die Umstände von Barcelona, dass es da wirtschaftlich nicht wirklich rosig zugeht. Aber das habe ich in der Art und Weise in der Gruppe nicht kommen sehen, dass sie am Ende so untergehen.