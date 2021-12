Pressestimmen Champions League, FC Bayern - FC Barcelona "in der Hölle"

Mundo Deportivo: „Eine weitere schwere Niederlage gegen die Bayern wirft Barca in die Europa League zurück. Es gab kein Wunder in München und Barca wurde wieder einmal von einem Gegner deklassiert, der keine Gnade zeigte. Barcas Illusionen wurden an die Wand der Realität gestempelt. Abgesehen von den ersten zehn Minuten war das Team den Deutschen, die viele Chancen auf noch mehr Tore hatten, unterlegen. Dieses Barca, das für mehr als eine Dekade Angst einflößte, beeindruckt keinen mehr. Diese Mannschaft hat keine Balance, ist immer noch durchschaubar, hat aber jetzt keine Feuerkraft mehr.