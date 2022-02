Champions League: Klopp, Guardiola, Ancelotti, Ferguson - die erfolgreichsten Trainer

Auch Rafael Benitez gewann mit dem FC Liverpool den Titel in der Königsklasse. 2005 setzte sich der heute 61-Jährige in Liverpool ein Denkmal, als sein Team nach 0:3-Rückstand im Finale die Partie gegen den AC Mailand noch drehen und nach Elfmeterschießen den Henkelpott in die Höhe recken konnte.