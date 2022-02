Champions League: Renato Sanches vor Comeback für OSC Lille beim FC Chelsea

Zu seiner Verteidigung ist zu sagen, dass er von seinen Trainern, erst Christophe Galtier und nun Jocelyn Gourvennec auf allen möglichen Positionen im Mittelfeld aufgestellt wird: Mal vor der Abwehr, mal als Spielmacher oder gar auf den Flügeln. „Mein Potenzial schöpfe ich sicherlich am besten in der Mitte aus und nicht wenn ich so oft die Position wechseln muss“, beschwerte sich der Ex-Münchner zuletzt.