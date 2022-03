Champions League: Klubs bestehen auf umstrittener Wild-Card-Qualifikation

Stand jetzt geht von den vier Wild Cards nur eine direkt an den Meister aus dem Qualifikationspool, der im Fünf-Jahres-Koeffizienten am besten platziert ist. Ein weiterer fixer CL-Startplatz wird über die Liga vergeben, die in der UEFA-Fünfjahreswertung auf dem 5. Platz liegt (aktuell wäre das Frankreich).