Champions League: Toni Kroos über Kack-Gefühl gegen PSG - Felix Kroos attackiert Messi und Neymar

„Es war ganz selten der Fall in meiner Zeit bei Real, dass wir ein Rückspiel in der K.o.-Phase drehen mussten. Ich erinnere mich noch an die Saison 2015/16, als wir das Hinspiel in Wolfsburg 0:2 verloren haben. Ansonsten kann ich mich an kein Hinspiel in der K.o.-Runde erinnern, wo du einen Rückstand drehen musstest. Und das ist tatsächlich ein Kack-Gefühl in der Zeit bis zum Rückspiel, Du musst weiter in der Liga spielen, weil du da auch marschieren willst, hast aber immer im Hinterkopf: ‚Dieses Spiel haben wir verloren.‘