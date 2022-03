Real Madrid: David Alaba, der Abwehrchef, der Kylian Mbappé und PSG stoppte

So sehr es Alaba anschließend zu ärgern schien, dass das Tor gefallen war, und so fragend wie wütend er seinen Keeper anschaute, der in der kurzen Ecke nicht die beste Figur gemacht hatte – so bärenstark meldete sich der 29-Jährige in der weiteren Spielzeit zurück, besonders in Hälfte zwei, wo plötzlich fast alles gelang.