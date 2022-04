Champions League: Er spielte mit Rüdiger - jetzt scoutet er Villarreal-Stars von morgen - Interview mit David Karg

Karg: Nein, wir legen unseren Fokus auf Spanien. Wir haben nur neun Spieler im Nachwuchsbereich, die nicht aus Spanien kommen. Zwei Russen, einen Dänen, einen Senegalesen, drei Argentinier und einen aus Litauen sowie einen aus Andorra. Wir haben so viele Top-Talente bei uns in Spanien, warum sollten wir uns so intensiv im Ausland umschauen? Ein Vorteil aus unserer Sicht: Die Tage hier sind länger, die Mädels und Jungs verbringen mehr Zeit auf den Straßen und verfügen in den meisten Fällen über bessere technische Voraussetzungen als beispielsweise in Deutschland – was nicht heißt, dass die Ausbildung woanders schlecht ist. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)