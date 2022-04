Champions League: Bayern patzt und hat Glück! Münchner verlieren Viertelfinalhinspiel bei Villarreal

Arnaut Danjuma brachte die Gastgeber früh in Führung (8. Minute), dabei blieb es am Ende auch. Am Ende hatte Bayern sogar noch Glück, die Gastgeber hätten noch einige Tore mehr machen können, vergaben aber etliche Chancen. Die Münchner waren über weite Strecken offensiv nicht zwingend genug und offenbarten hinten große Probleme. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)