Champions League: Kommt die nächste Revolution? - UEFA plant Final Four Turnier

2020 wurde dieses Format aufgrund der Corona-Pandemie bereits durchgeführt. In der sogenannten „Week of Football“ holte sich der FC Bayern in Lissabon den Titel. So könnte es wieder sein, alle noch im Wettbewerb verbliebenen Teams sollen an einem Austragungsort um den Henkelpott kämpfen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)