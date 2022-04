Champions League: Robert Pirès über Villarreals Chancen gegen Liverpool - und Seitenhieb gegen FC Bayern

Pirès: Es ist klar, dass die meisten Zuschauer eher Barcelona oder Real Madrid die Daumen drücken, aber Villarreal kann man eigentlich nur mögen. Nach seinem Triumph in der Europa League in der vergangenen Spielzeit hat Villarreal im Herbst in der Gruppenphase in der Königsklasse mit dem Weiterkommen gegen Manchester United und Atalanta Bergamo erneut überraschen können und dadurch viel Sympathie-Punkte bekommen. Ganz Spanien wird nun Villarreal gegen Liverpool die Daumen drücken.