FC Liverpool: Stars bei Sieg gegen Benfica von Fans attackiert

Der ehemalige Liverpool-Spieler Jamie Carragher ist über diese Entwicklung im Fußball ebenfalls beunruhigt: „Das ist mehr als eine schleichende Entwicklung in unserem Spiel. Das ist nicht nur in Portugal so, sondern auch in England, und es passiert jetzt überall“, so der 44-Jährige. „Ich denke, dass viele dieser Fans jetzt das bekommen, was sie verdienen, nämlich Sperren bis zum Ende der Saison oder eine dreijährige Sperre. Ich denke, es muss diese Art von Abschreckung geben.“