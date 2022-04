Julian Nagelsmann steckt in der Bayern-Falle - Kommentar zum Viertelfinale der Champions League

Zu Punkt 2. Bisher konnte sich der Trainer darauf verlassen, dass die Mentalität im Team Trotzreaktionen produziert. So im Achtelfinale gegen Salzburg: Dem schmeichelhaften 1:1 im Hinspiel folgte ein 7:1 im Rückspiel. Jojo-Fußball geht aber nicht immer gut. Mit vier Niederlagen in der Bundesliga und dem peinlichen Pokal-Aus in Mönchengladbach zeigte Bayern in der ersten Nagelsmann-Saison konstant Inkonstanz.