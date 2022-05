Acht BVB-Helden von 1997: So erinnern wir uns an den Champions-League-Triumph gegen Juventus

Stéphane Chapuisat: „Ich denke immer wieder gerne an das Finale damals in München zurück. Man wird ja auch jedes Jahr wieder darauf angesprochen. Die Erinnerungen an das Tor von Lars, den Jubel danach und die Party kommen dann automatisch wieder hoch. Dass wir diesen Pokal tatsächlich gewinnen konnten, war magisch. Man steht ja nicht so oft in einem Champions-League-Finale.“