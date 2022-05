Ex-BVB-Profi Feiersinger blickt auf CL-Finale 1997 zurück: "Der Tiefpunkt meiner Karriere"

Feiersinger: Ich kann mich auch nur wundern. So ist doch leider der heutige Fußball. Am Vortag wird eine Personalie dementiert und dann passiert genau das Gegenteil. Aber da ist der BVB kein Einzelfall. Das passiert bei jedem Verein. Zu unserer Zeit hat das Wort oder der Handschlag noch gegolten. Das ist heutzutage in den Hintergrund getreten. Man gibt den Trainern einfach keine Zeit mehr, ihre Arbeit kontinuierlich umzusetzen. In nur einem Jahr kann man in Dortmund nicht alles bewegen. Man hätte Rose schon noch etwas Zeit geben müssen. Es wurden mit Niklas Süle und Nico Schlotterbeck hinten endlich mal richtig gute Spieler verpflichtet, weil da in der Verteidigung in der Vergangenheit oft der Hund begraben war. Es wurden nur offensive Jungs geholt, alleine im Mittelfeld tummeln sich acht ähnliche Spieler. Man hätte an Rose festhalten sollen. Es wäre sicher interessant gewesen zusehen, wie er mit den Neuzugängen gearbeitet hätte.