Champions League: Ahnungslos? Mario Gomez scherzt über Kündigung

„Erste Halbzeit, eine Mannschaft die uns alle überrascht hat. Zweite Halbzeit eine Halbzeit eines Champions“, erklärte der 36-Jährige. „Ich habe mich während der zweiten Halbzeit oft gefragt, wer hat eigentlich nach dieser Super League geschrien, weil diese Spiele wie heute würden mit einer Super League so nie wieder stattfinden. Dieses David gegen Goliath ist so wichtig. Das ist so wichtig für den Fußball. Gänsehaut.“