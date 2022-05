Champions League: David Alaba und Toni Kroos sprechen bei SPORT1 über den Triumph mit Real Madrid

Kroos: Es tut mir leid, dass das kein Ende nimmt. (lacht) Nein, ernsthaft: Wir versuchen natürlich weiterhin auf diesem Level zu spielen. Jeder von uns weiß, was der andere kann und was er nicht kann. Das hilft uns gerade in großen Spielen weiter, wir sind eingespielt. Wir hatten diese Saison mit Valverde und Camavinga aber auch zwei Jungs im Team, die uns definitiv einen Push gegeben haben – ob von Anfang an oder von der Bank. Das ist sehr wichtig und wird immer wichtiger werden. Denn irgendwann werden sie uns auch komplett ersetzen müssen. (News: Kroos bricht Interview ab - und erklärt sich)