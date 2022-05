Champions League: Final-Held Thibaut Courtois von Real Madrid freut sich über späte Genugtuung

Geholfen hat dem Schlussmann eine unfreiwillige Motivation durch ein englisches Magazin. „Die haben mich im März nicht in der Liste der besten Torhüter aufgeführt. Ich sage nicht, dass ich die Nummer eins bin, aber in die Top Ten hätte ich nach so einer Saison schon gehört. Ich erhalte in England nicht den Respekt, den ich verdiene“, erklärte Courtois.