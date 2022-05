BVB: Vom Hype-Trainer zum Gescheiterten - Rose-Abstieg begann schon in Gladbach

Auch in seiner zweiten Spielzeit im Borussia-Park flogen dem smarten Übungsleiter die Herzen zu, als er nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League für Furore sorgte. Real Madrid und Inter Mailand wurde Paroli geboten, gegen Schachtjor Donezk spielte sich die Borussia sogar in einen Rausch (6:0 und 4:0).