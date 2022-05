UEFA-Chaos scheinheilig, amateurhaft und beschämend - Kommentar zum CL-Finale Real vs. Liverpool

Allerdings wurde der dadurch gewonnene Platz nicht genutzt. Stattdessen mussten sich zehntausende Reds durch zwei winzige Eingänge zwängen, um in die Fan-Zone zu gelangen. Das, kombiniert mit dem durchaus groben Verhalten der anwesenden Polizisten, sorgte schon am Nachmittag unnötig für Unmut in der Menge.