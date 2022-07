Stehplatz-Comeback! Nicht nur BVB-Boss Watzke begeistert

„Während dies in einigen Jahren als eine natürliche Entwicklung gesehen werden wird, ist es auch ein historischer Sieg für die europäische Fanbewegung“, sagte FSE-Vorstandsmitglied Gregor Weinreich. Das Exekutivkomitee hatte am Mittwoch für die Stadien in Deutschland, England und Frankreich für die kommende Saison eine Testphase beschlossen.